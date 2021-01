Virgilia D’Andrea | quando la letteratura diventa arma politica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Nella puntata di oggi faremo un viaggio nel tempo tra la prima guerra mondiale e l’avvento del fascismo. Parleremo di anarchia, di lotta, di guerra e antifascismo. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ae alla suae il movimento anarchico dei primi del 900?inizia ad interessarsi al movimento anarchico dopo la morte di Umberto I assassinato da Gaetano Bresci. Per la, nonostante a quell’epoca si trovasse in un collegio cattolico ed avesse ricevuto una rigida educazione religiosa, il gesto dell’anarchico non era un semplice gesto criminale ma una vendetta per tragici ...