Vigili urbani in servizio derisero e bullizzarono disabile, diffondendo video sul web: in due a processo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono accusati di'molestia' per aver smontato e nascosto la ruota della bicicletta. L'uomo aveva anche minacciato di suicidarsi, i due agenti sono stati spostati d'ufficio ma continuano a lavorare

Come riporta Milazzo in Comune, nella città siciliana sono state sanzionate sei persone dai vigili urbani, assieme alla guardia di finanza e agli agenti del locale Commissariato, per aver infranto le ...

Ponza, divieto di ingresso alle api "straniere": l'ordinanza del sindaco

A vigilare per quasi cinque anni che non si sentano ronzare sull'isola lunata api forestiere saranno i vigili urbani e il personale del servizio ...

