VIDEO Splashdown di Luna Rossa | gli italiani sfidano il vento forte Cos’è successo in allenamento?

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021)è tornata in acqua ad Auckland (Nuova Zelanda) dopo la sconfitta rimediata sabato contro Ineos Uk. L’imbarcazione italiana si sta preparando per la semifinale di Prada Cup contro American Magic, da venerdì 29 gennaio si cercherà di sconfiggere gli statunitensi per accedere all’atto conclusivo da disputare contro Ineos Uk. James Spithill e compagni si sono cimentati in una sessione dinel Golfo di Hauraki, hanno testato nuovamente il campo di regata C in vista del confronto con la rinata Patriot e hanno provato anche le condizioni di, ovvero quelle con cui la barca tricolore fatica maggiormente. Nelle ultime ore sono circolati alcuniin cui si possono ammirare le manovre dell’equipaggio sponsorizzato da Prada e Pirelli....