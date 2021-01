VIDEO| Sclerosi multipla | il 29 gennaio evento online per giornata lasciti Aism

Leggi su dire

(Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – “Il 29 gennaio sarà una giornata importante, che avrà l’obiettivo di informare gratuitamente sul tema del testamento e anche sull’importanza dei lasciti solidali per garantire all’Aism, alla sua Fondazione e alle sue 98 sezioni provinciali il sostegno a tutte le persone che in Italia lottano quotidianamente contro la sclerosi multipla, soprattutto in un momento così difficile determinato dalla pandemia da Covid-19?. Ad annunciarlo l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism), che per questo, in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato, ha organizzato per venerdì 29 gennaio un evento virtuale che ha l’obiettivo di informare e fare cultura sul lascito testamentario, che in Italia, spiegano dall’Associazione, è visto “ancora come un tabù”. Nel corso dell’evento, l’Associazione e i notai daranno informazioni per spiegare e approfondire cosa prevede la legge italiana in materia di diritto successorio. Partecipano all’evento, che sarà moderato da Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice televisiva: Mario Alberto Battaglia, presidente Fism; Francesco Vacca, presidente Aism; Gianluca Abbate, consigliere nazionale del Notariato con delega al Terzo Settore e al Sociale; Rosaria Bono, componente della Commissione Terzo settore e Sociale del Consiglio Nazionale del Notariato.