Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 gennaio 2021)DEL 25 GENNAIOORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI GROSSI DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE CONGESTIONATO TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA IN DIREZIONE LATINA. SULLA-FIUMICINO PERMANGONO I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, COMPLICE ANCHE IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. VA MIGLIORANDO LA SITUAZIONE SULLA COLOMBO, TUTTAVIA TROVIAMO ANORA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, PROROGATO FINO AL 30 APRILE LO STATO DI EMERGENZA E CONFERMATO FINO AL 15 FEBBRAIO IL DIVIETO ...