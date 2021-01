Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 gennaio 2021)DEL 25 GENNAIOORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI RESTA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO IN QUESTE ORE, ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SOSTENUTA LA CIRCONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA TRA FIORENT INI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’. SULLA-FIUMICINO SONO ANCORA IN CORSO I LAVORI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, RESTANO DUNQUE CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, COMPLICE ANCHE IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. TRAFFICO FORTMENTE CONGESTIONATO SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ...