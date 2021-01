Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 gennaio 2021)DEL 25 GENNAIOORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAINIZIAMO DALLAFIUMICONO, CI SONO CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI; SI VIAGGIA INOLTRE SU CARREGGIATA RIDOTTA. SULLA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO CHE DA QUALCHE GIORNO E’ ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI. PARTENZE E ARRIVI DA ...