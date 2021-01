«Ve la diamo gratis» | la pubblicità sessista di un’impresa di pulizie nel Salento E la toppa dell’azienda è quasi peggio del buco

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Si chiama SGS Outsourcing, la sede legale è a Lizzanello, paese di12 mila anime in provincia di Lecce, e la suadi pulizia e sanificazione per condomini, uffici, negozi e case è al centro delle polemiche in queste ore. Un’immagine e un messaggio che non lasciano spazio all’immaginazione: «Ve la» (la pulizia), promette l’azienda. Con tanto di ragazza in grembiulino sexy impegnata ad agitare uno scopino rigorosamente in tacchi a spillo. Un’immagine che si è attirata fin dal primo momento una serie di segnalazioni da parte di pagine e gruppi che si occupano di tematiche di genere e di sessismo nelle, ma anche di tante e tanti utenti senza particolari “appartenenze” in termini di attivismo. Una pioggia di polemiche on line che vede una prima risposta da parte ...