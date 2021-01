Variante brasiliana: primo caso in Italia. Perché è un Covid “diverso” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il primo caso in Italia della Variante brasiliana del coronavirus è stato accertato a Milano. L’uomo risultato positivo è rientrato dal Sudamerica all’aeroporto di Malpensa. La temuta Variante brasiliana del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilindelladel coronavirus è stato accertato a Milano. L’uomo risultato positivo è rientrato dal Sudamerica all’aeroporto di Malpensa. La temutadel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

