Valhalla bangers | i Wardruna ridefiniscono la musica folk norrena

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Se l’improbabile tendenza dei social media ti ha fatto desiderare un tipo più tradizionale di colonna sonora quest’inverno, allora sei fortunato. In questa vita moderna il fascino dei suoni antichi non è mai stato così forte, soprattutto se ti dirigi in Scandinavia, dove lanordica sta vivendo il suo più grande boom dall’ultima volta che i Vichinghi sono saliti in alto mare nell’Europa nell’età del ferro. Istanno facendo riscoprire suoni antichi e, in questo momento storico, ne abbiamo davvero bisogno.: iI norvegesiguidano la carica. Il mito e la leggenda sono alla radice del loro lirismo e il loro suono epico e meditativo non suonerebbe fuori luogo in un episodio particolarmente ventoso di Game of ...