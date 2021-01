Valanghe, secondo gli esperti il pericolo rimane alto (Di lunedì 25 gennaio 2021) Bormio (Sondrio), 25 gennaio 2021 - Il pericolo Valanghe rimane di grado 4 forte su una scala europea di cinque pioli, seppure segnalato in diminuzione. È stato diramato l'ultimo bollettino ufficiale ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Bormio (Sondrio), 25 gennaio 2021 - Ildi grado 4 forte su una scala europea di cinque pioli, seppure segnalato in diminuzione. È stato diramato l'ultimo bollettino ufficiale ...

CorriereAlpi : Il pericolo di valanghe sull'arco delle Dolomiti resta Forte (grado4), il livello massimo di pericolo. Secondo l'Ar… - tsunami197 : @la_iovieno @giuli_valle La mia domanda è: un elettore che alle ultime elezioni ha votato pd o 5 stelle, che in cam… - Lucia39134555 : @lbianchetti Vero. Ma a me che qualcuno alzi un secondo la voce dopo valanghe de letame non sempre appropriate non mi spiace. Vediamo -