Vaccino | Rasi | “Ritardi e riduzioni delle dosi dovevano essere previsti”

ROMA – "Bisogna prepararsi per tempo agli incidenti di percorso nei ritardi di consegna del vaccino. Pensiamo a Sanofi, che si è persino ritirata dalla corsa alla produzione del farmaco, il percorso non è facile ma bisogna pur prevedere passi alternativi che consentano piani B. Questa è una corsa epocale, ma non bisogna mettersi a polemizzare, lanciando gli stracci uno contro l'altro". Cosi il professor Guido Rasi, già alla guida dell'Ema e ora all'Università di Tor Vergata, intervenendo a Radio24.

IL CALENDARIO DA RIMODULARE Da oggi in Italia arriveranno un quinto di dosi in meno del vaccino Pfizer-BioNTech. È la seconda settimana di riduzione. Un calo che si aggiunge a qu ...

Come sconfiggere il Coronavirus

di Vincenzo Savignano e Filippo Proietti L'utilizzo congiunto di vaccini e terapie potrebbe portarci alla cosiddetta immunità di gregge. È l'opinione di Guido Rasi, fino a novembre 2020 direttore dell ...

