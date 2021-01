Vaccino, Moderna: contro varianti del coronavirus studiamo uso terza dose (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nuovo passo avanti nella "guerra" contro il coronavirus: «Moderna testerà una ulteriore dose di richiamo del suo Vaccino Covid-19 (mRNA-1273)». I test sono annunciati nel comunicato di oggi e sono... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nuovo passo avanti nella "guerra"il: «testerà una ulterioredi richiamo del suoCovid-19 (mRNA-1273)». I test sono annunciati nel comunicato di oggi e sono...

TgLa7 : Il #vaccino anti-Covid di Moderna è efficace contro le #varianti inglese e sudafricana. Lo riferisce l'azienda in un comunicato. - SkyTG24 : La società #Moderna ha annunciato i risultati degli studi sul proprio #vaccino #Covid19, affermando che è efficace… - Corriere : Moderna: «Il nostro vaccino funziona contro le varianti inglese e sudafricana» - MircoBars : @AlfonsoFuggetta Lei non trova grave che l'Europa, luogo di nascita della scienza moderna, non sia riuscita, l'unic… - Marilenapas : RT @SkyTG24: La società #Moderna ha annunciato i risultati degli studi sul proprio #vaccino #Covid19, affermando che è efficace contro tutt… -