Vaccino, la Francia rinuncia. Dopo Sanofi anche Pasteur: «Test dimostrano poca efficacia» (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'Istituto Pasteur, il più importante organismo di ricerca francese, ha annunciato oggi di aver deciso lo stop allo sviluppo del suo principale progetto di Vaccino contro il Covid-19, in... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'Istituto, il più importante organismo di ricerca francese, ha annunciato oggi di aver deciso lo stop allo sviluppo del suo principale progetto dicontro il Covid-19, in...

L'Istituto Pasteur, il più importante organismo di ricerca francese, ha annunciato oggi di aver deciso lo stop allo sviluppo del suo principale progetto di vaccino contro il Covid-19, ...

