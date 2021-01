Vaccino, doppia dose solo allo 0,17% degli italiani: Lazio 'record', male Lombardia e Calabria (Di lunedì 25 gennaio 2021) solo lo 0,17% della popoLazione italiana ha completato il ciclo vaccinale, ossia ha ricevuto le due dosi del Vaccino. A rivelarlo è una elaborazione della fondazione Gimbe su dati del . Dati che ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 gennaio 2021)lo 0,17% della popone italiana ha completato il ciclo vaccinale, ossia ha ricevuto le due dosi del. A rivelarlo è una elaborazione della fondazione Gimbe su dati del . Dati che ...

Solo lo 0,17% della popolazione italiana ha completato il ciclo vaccinale, ossia ha ricevuto le due dosi del vaccino. A rivelarlo è una elaborazione della fondazione Gimbe su dati ...

