Vaccino Covid | Serafini Snals | i docenti sono a rischio contagio al pari dei medici | per ore a contatto con 50-150 alunni INTERVISTA

"Non si può ignorare che i docenti, insieme a tutto il personale scolastico, siano alla pari dei medici, esposti in prima linea al rischio di contagio". A Orizzonte Scuola il Segretario Generale dello Snals- Confsal Elvira Serafini: vaccini anti Covid, rientro a scuola in sicurezza, Maturità.

