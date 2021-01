Vaccino Covid: Medico ruba le rimanenze per iniettarle ai familiari (Di lunedì 25 gennaio 2021) In un momento come quello che stiamo vivendo, in piena pandemia, c’era da aspettarselo che il Vaccino anti-Covid, sarebbe diventato presto, un prodotto sempre più prezioso e anelato da tutti. Proprio per questo, chi per professione ne viene a contatto, ha il dovere di custodirlo con cura, e soprattutto di rispettare le graduatorie per la L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 25 gennaio 2021) In un momento come quello che stiamo vivendo, in piena pandemia, c’era da aspettarselo che ilanti-, sarebbe diventato presto, un prodotto sempre più prezioso e anelato da tutti. Proprio per questo, chi per professione ne viene a contatto, ha il dovere di custodirlo con cura, e soprattutto di rispettare le graduatorie per la L'articolo Curiosauro.

