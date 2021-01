Vaccino Covid, la poca trasparenza sui contratti con le case farmaceutiche è benzina sul fuoco (Di lunedì 25 gennaio 2021) di Massimiliano Verona Dall’inizio di questa pandemia è stato subito chiaro che questa non era un’influenza come tutte le altre. I morti si contavano a centinaia e le terapie intensive erano al collasso. Si era arrivati ad un punto tale che se avevi una qualsiasi altra patologia gli ospedali non potevano curare più nessuno. In un’era in cui la scienza medica ha raggiunto livelli incredibili, questo virus stava mettendo in ginocchio l’economia mondiale e l’unico modo per fermare questa carneficina economica e sanitaria era bloccare tutte le attività non essenziali. A questo punto ci è stato detto che la soluzione sarebbe stata il Vaccino. Da quel momento un fiume di soldi si è riversato nei centri di ricerca di tutto il mondo e dopo lunghi ed interminabili mesi di attesa finalmente si è arrivati all’annuncio sperato. Il Vaccino era pronto per essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) di Massimiliano Verona Dall’inizio di questa pandemia è stato subito chiaro che questa non era un’influenza come tutte le altre. I morti si contavano a centinaia e le terapie intensive erano al collasso. Si era arrivati ad un punto tale che se avevi una qualsiasi altra patologia gli ospedali non potevano curare più nessuno. In un’era in cui la scienza medica ha raggiunto livelli incredibili, questo virus stava mettendo in ginocchio l’economia mondiale e l’unico modo per fermare questa carneficina economica e sanitaria era bloccare tutte le attività non essenziali. A questo punto ci è stato detto che la soluzione sarebbe stata il. Da quel momento un fiume di soldi si è riversato nei centri di ricerca di tutto il mondo e dopo lunghi ed interminabili mesi di attesa finalmente si è arrivati all’annuncio sperato. Ilera pronto per essere ...

Corriere : Allarme inglese: chi ha avuto 2 dosi di vaccino potrebbe ancora contagiare gli altri - antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - TgLa7 : Il #vaccino anti-Covid di Moderna è efficace contro le #varianti inglese e sudafricana. Lo riferisce l'azienda in un comunicato. - helmvergara1 : RT @ilfattoblog: 'In una democrazia degna di tal nome, la trasparenza è tutto' #vaccini - mauro4959 : RT @ilfattoblog: 'In una democrazia degna di tal nome, la trasparenza è tutto' #vaccini -