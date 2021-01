Vaccino Covid, in Italia seconda dose solo per lo 0,17% della popolazione: Lazio record, male Lombardia, ultima Calabria (Di martedì 26 gennaio 2021) solo lo 0,17% della popoLazione Italiana ha completato il ciclo vaccinale, ossia ha ricevuto le due dosi del Vaccino. A rivelarlo è una elaborazione della fondazione Gimbe su dati del... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 26 gennaio 2021)lo 0,17%na ha completato il ciclo vaccinale, ossia ha ricevuto le due dosi del. A rivelarlo è una elaborazionefondazione Gimbe su dati del...

