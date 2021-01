Vaccino Covid, il piano di distribuzione cambia dopo gli annunci dei ritardi e tagli: ecco come (Di lunedì 25 gennaio 2021) Vaccino Covid Italia piano distribuzione cambia, ecco come. – Lunedì 25 gennaio 2021. dopo le riduzioni di dosi comunicate da Pfizer e da Astrazeneca, la decisione di rimandare le somministrazioni agli over 80. A spiegare questa scelta il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite a “Domenica In” su Rai 1. «Le riduzioni faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione per il Covid degli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione», ha detto il 48enne romano nel salotto di Mara Venier. La mappa del piano vaccinale dunque cambia: «Le dosi a disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 25 gennaio 2021)Italia. – Lunedì 25 gennaio 2021.le riduzioni di dosi comunicate da Pfizer e da Astrazeneca, la decisione di rimandare le somministrazioni agli over 80. A spiegare questa scelta il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite a “Domenica In” su Rai 1. «Le riduzioni faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione per ildegli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione», ha detto il 48enne romano nel salotto di Mara Venier. La mappa delvaccinale dunque: «Le dosi a disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno ...

