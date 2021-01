Vaccino Covid, i documenti segreti che rivelano le preoccupazioni dell’Ema (Di lunedì 25 gennaio 2021) Vaccino Covid, nei documenti pubblicati da Le Monde, emergono alcune obiezioni sul Vaccino poste da funzionari dell’Ema. È stata l’Agenzia Europea per il farmaco a denunciare di aver subito il 9 Dicembre scorso un attacco hacker in cui sono stati sottratti diversi documenti riservati del Vaccino Pfizer-BioNTech. File che almeno in parte sono stati recuperati L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021), neipubblicati da Le Monde, emergono alcune obiezioni sulposte da funzionari. È stata l’Agenzia Europea per il farmaco a denunciare di aver subito il 9 Dicembre scorso un attacco hacker in cui sono stati sottratti diversiriservati delPfizer-BioNTech. File che almeno in parte sono stati recuperati L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : Allarme inglese: chi ha avuto 2 dosi di vaccino potrebbe ancora contagiare gli altri - antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - piersileri : La somministrazione del vaccino anti #Covid_19 per gli over 80 slitta di 4 settimane, per il resto della popolazion… - CominciaAdesso : RT @Radio1Rai: “#Cuba rappresenta un modello alternativo sui #vaccini anti-covid. Lavora su piattaforme uniche e potrà permettersi di produ… - KatiaGr05135246 : @Primula23353243 Fanno affari con le case farmaceutiche che producono questo vaccino, io lo definisco inutile, le… -