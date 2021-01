Vaccino Covid, da Von der Leyen monito ad AstraZeneca: “Rispetti i tempi di consegna”. La Ue agli Stati membri: “Basta con i viaggi non essenziali” (Di lunedì 25 gennaio 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, interviene in prima persona sulla questione dei pesanti rallentamenti nella fornitura delle dosi di Vaccino anti Covid da parte dei grandi gruppi farmaceutici internazionali. Nel corso di una conversazione telefonica con i vertici di AstraZeneca, Von der Leyen ha sottolineato come l’Unione europea si attenda “una consegna nei tempi previsti” dei vaccini. E ha invitato la controparte privata a rispettare i contratti. Zone “rosso scuro” anche in Italia? La Sardegna prepara intanto un dossier per promuovere il ricorso contro la decisione di classificare l’isola in zona arancione. Da ieri 24 gennaio, infatti, la Sardegna non si trova più in zona gialla. L’Italia nel suo complesso è in realtà tra i Paesi della ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 25 gennaio 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der, interviene in prima persona sulla questione dei pesanti rallentamenti nella fornitura delle dosi diantida parte dei grandi gruppi farmaceutici internazionali. Nel corso di una conversazione telefonica con i vertici di, Von derha sottolineato come l’Unione europea si attenda “unaneiprevisti” dei vaccini. E ha invitato la controparte privata a rispettare i contratti. Zone “rosso scuro” anche in Italia? La Sardegna prepara intanto un dossier per promuovere il ricorso contro la decisione di classificare l’isola in zona arancione. Da ieri 24 gennaio, infatti, la Sardegna non si trova più in zona gialla. L’Italia nel suo complesso è in realtà tra i Paesi della ...

Corriere : Allarme inglese: chi ha avuto 2 dosi di vaccino potrebbe ancora contagiare gli altri - antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - piersileri : La somministrazione del vaccino anti #Covid_19 per gli over 80 slitta di 4 settimane, per il resto della popolazion… - infoitinterno : Vaccino Covid, Banfi: 'Ritardi per over 80? Senza casini non sarebbe Italia' - zazoomblog : Vaccino Covid Arcuri: “Spero nell’immunità di gregge entro fine autunno” - #Vaccino #Covid #Arcuri: #“Spero -