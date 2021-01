Vaccino Covid: caos sui tagli alle dosi, scatta la priorità ai richiami. Governo: il piano di Conte per superare la crisi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si allarga in tutta Europa la carenza delle dosi di Vaccino contro il Coronavirus. I due grandi gruppi Pfizer-BioNTech e AstraZeneca hanno rallentato la consegna ai Paesi membri dell’Unione mettendo in forte difficoltà il procedere delle campane vaccinali. In Italia l’ipotesi è che la riduzione dei vaccini facciano slittare di 4 settimane il cronoprogramma. Perciò ora si darà priorità ai richiami per coloro che hanno già assunto la prima dose. Il premier Giuseppe Conte, intanto, fa fronte alla crisi di Governo con un piano per rilanciare la maggioranza. Una sorta di Governo di salvezza nazionale con reincarico e fiducia in Parlamento. Da oggi, le dosi a disposizione del Vaccino ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si allarga in tutta Europa la carenza delledicontro il Coronavirus. I due grandi gruppi Pfizer-BioNTech e AstraZeneca hanno rntato la consegna ai Paesi membri dell’Unione mettendo in forte difficoltà il procedere delle campane vaccinali. In Italia l’ipotesi è che la riduzione dei vaccini facciano slittare di 4 settimane il cronoprogramma. Perciò ora si daràaiper coloro che hanno già assunto la prima dose. Il premier Giuseppe, intanto, fa fronte alladicon unper rilanciare la maggioranza. Una sorta didi salvezza nazionale con reincarico e fiducia in Parlamento. Da oggi, lea disposizione del...

antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - Corriere : Allarme inglese: chi ha avuto 2 dosi di vaccino potrebbe ancora contagiare gli altri - piersileri : La somministrazione del vaccino anti #Covid_19 per gli over 80 slitta di 4 settimane, per il resto della popolazion… - Z3r0Rules : RT @MinervaMcGrani1: Sempre la stessa storia: non sappiamo se il vaccino evita il contagio ma sicuramente ti fa ammalare in maniera meno gr… - giovannella58 : RT @curioso_molto: Questa sera è morta la sesta persona anziana dopo che hanno fatto il vaccino nella struttura dove lavora mia moglie , sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino Covid, i segreti del contratto Pfizer: sulle dosi in ritardo penali non automatiche Corriere della Sera Migliaia di varianti di SARS-CoV-2, quella “privata” e l’efficacia del vaccino

Le varianti brasiliane e inglesi sono solo alcune delle decine di migliaia di varianti derivate da un coronavirus che sembra variare velocemente: il professore Mauro Minelli oggi ci spiega che non ci ...

Campidoglio e FNSI insieme per progetto “Missione reporter”, corsi gratuiti di giornalismo per i giovani

Il progetto si chiama “Missione reporter” e prevede la realizzazione di corsi gratuiti di giornalismo rivolti a ragazze e ragazzi, tra i 12 e i 18 anni, che abitano nelle peri ...

Le varianti brasiliane e inglesi sono solo alcune delle decine di migliaia di varianti derivate da un coronavirus che sembra variare velocemente: il professore Mauro Minelli oggi ci spiega che non ci ...Il progetto si chiama “Missione reporter” e prevede la realizzazione di corsi gratuiti di giornalismo rivolti a ragazze e ragazzi, tra i 12 e i 18 anni, che abitano nelle peri ...