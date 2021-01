Vaccino Covid-19, Arcuri: “Ritardi insopportabili, ma speriamo immunità di gregge entro l’autunno” (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Non perderei la speranza di raggiungere alla fine dell'autunno l'immunità di gregge". Così a Rai Radio2 il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri confidando sull'arrivo di ulteriori vaccini, a partire da quelli di Johnson & Johnson, che potrebbero essere approvati a breve. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Non perderei la speranza di raggiungere alla fine dell'autunno l'di". Così a Rai Radio2 il commissario per l'emergenza Domenicoconfidando sull'arrivo di ulteriori vaccini, a partire da quelli di Johnson & Johnson, che potrebbero essere approvati a breve. L'articolo .

Corriere : Allarme inglese: chi ha avuto 2 dosi di vaccino potrebbe ancora contagiare gli altri - antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - piersileri : La somministrazione del vaccino anti #Covid_19 per gli over 80 slitta di 4 settimane, per il resto della popolazion… - Davide34978212 : RT @SkyTG24: Vaccino Covid, in Israele prime dosi anche agli adolescenti - PonytaEle : RT @comitatoliberta: Aggiornamento dati VAERS eventi avversi vaccino Covid -