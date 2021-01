Vaccino anti-Covid, l’Avvocatura dello Stato presenta una diffida contro Pfizer (Di lunedì 25 gennaio 2021) l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico Arcuri, ha inviato a Pfizer una diffida “ad adempiere ai propri obblighi contrattuali relativi, anzitutto, alla mancata consegna di dosi destinate alla campagna di vaccinazione” degli italiani. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del commissario Arcuri. La decisione è stata presa dopo i ritardi annunciati dall’azienda nella fornitura dei vaccini anti-Covid in Italia (Covid: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - SPECIALE VACCINI). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 25 gennaio 2021)generale, per conto del Commissario straordinario all'emergenzaDomenico Arcuri, ha inviato auna“ad adempiere ai propri obblighi contrattuali relativi, anzitutto, alla mancata consegna di dosi destinate alla campagna di vaccinazione” degli italiani. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del commissario Arcuri. La decisione è stata presa dopo i ritardi annunciati dall’azienda nella fornitura dei vacciniin Italia (: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - SPECIALE VACCINI).

