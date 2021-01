Vaccini, la Commissione al lavoro per capire se dosi destinate ai Paesi Ue siano finite altrove (Di lunedì 25 gennaio 2021) Uno “schema di trasparenza” da mettere in piedi in una settimana, per capire se le case produttrici del vaccino anti-Covid – Pfizer in testa – stiano consegnando le dosi destinati ai Paesi dell’Unione europea altrove. È il sospetto della Commissione europea, che sta appunto lavorando per istituire un registro di trasferimenti dei Vaccini fuori dall’Ue. Mentre l’Italia ha annunciato possibili azioni legale, anche Bruxelles si muove per individuare quale sia la ragione dietro i rallentamenti nelle consegne da parte di Pfizer, a cui si è aggiunto l’annuncio di un taglio ‘preventivo’ da parte di AstraZeneca. Se ci sono problemi produttivi per i ritardi “devono spiegarceli” ma, “se i Vaccini destinati all’Ue finiscono in altri continenti, è molto grave”, ha sottolineato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Uno “schema di trasparenza” da mettere in piedi in una settimana, perse le case produttrici del vaccino anti-Covid – Pfizer in testa – stiano consegnando ledestinati aidell’Unione europea. È il sospetto dellaeuropea, che sta appunto lavorando per istituire un registro di trasferimenti deifuori dall’Ue. Mentre l’Italia ha annunciato possibili azioni legale, anche Bruxelles si muove per individuare quale sia la ragione dietro i rallentamenti nelle consegne da parte di Pfizer, a cui si è aggiunto l’annuncio di un taglio ‘preventivo’ da parte di AstraZeneca. Se ci sono problemi produttivi per i ritardi “devono spiegarceli” ma, “se idestinati all’Ue finiscono in altri continenti, è molto grave”, ha sottolineato ...

