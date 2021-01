Vaccini, duro attacco di Anelli: “400mila dosi non sono andate né a medici né a over 80” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Inaccettabile”. Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli fa due conti e nota un vulnus macroscopico. In un’intervista all’Huffington post ha rilevato che sono, ad oggi, “solamente 790.251 le dosi di vaccino somministrate agli operatori sanitari, su un totale di 1.312.275. Ben 397.583 dosi sono state invece iniettate a personale non sanitario e non appartenente alle altre aree a rischio: come ad esempio quelle degli ospiti delle Rsa e degli over 80?. Anelli ha scatenato un vespaio di polemiche. Vaccini, Anelli: “Ecco gli esclusi” sono arrivate le proteste di molti operatori che non sono medici ma sono ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Inaccettabile”. Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei(Fnomceo) Filippofa due conti e nota un vulnus macroscopico. In un’intervista all’Huffington post ha rilevato che, ad oggi, “solamente 790.251 ledi vaccino somministrate agli operatori sanitari, su un totale di 1.312.275. Ben 397.583state invece iniettate a personale non sanitario e non appartenente alle altre aree a rischio: come ad esempio quelle degli ospiti delle Rsa e degli80?.ha scatenato un vespaio di polemiche.: “Ecco gli esclusi”arrivate le proteste di molti operatori che nonma...

gianny0162 : RT @SecolodItalia1: Vaccini, duro attacco di Anelli: “400mila dosi non sono andate né a medici né a over 80” - SecolodItalia1 : Vaccini, duro attacco di Anelli: “400mila dosi non sono andate né a medici né a over 80” - Fabopolis : Il dibattito tra chi semina brutte notizie e chi no sta inasprendo. Fauci ha metodo divulgativo assai meno duro “i… - FieroITALIANO1 : Seee ...col ca@@o !! #Coronavirus, #WalterRicciardi: '#Lockdownduro per un mese per tutti. Colori sbagliati e poch… - Chiara13317749 : #CONTEDIMETTITI #congiuntifuoricomune #StopChiusure Andrò a Roma a uccidere qualcuno, prima che la depressione… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini duro Vaccini, duro attacco di Anelli: "400mila dosi non sono andate né a medici né a over... Il Secolo d'Italia Vaccini, ritardi per tutta Europa: la preoccupazione di Conte e Arcuri

Domenico Arcuri Commissario straordinario per l'emergenza. 'Queste aziende non producono bibite e merendine', ha proseguito Arcuri, riferendosi alle case farmaceutiche che hanno annunciato i ritardi.

"Per i vaccini in esubero bastava fare un chiamata..."

LUGANO – “Dr. Tanzi, sarebbe bastata una telefonata”. Così Pro Infirmis risponde a Franco Tanzi, intervenuto ieri al Quotidiano della RSI. “Il responsabile dell’area medica di ADICASI – si legge in un ...

Domenico Arcuri Commissario straordinario per l'emergenza. 'Queste aziende non producono bibite e merendine', ha proseguito Arcuri, riferendosi alle case farmaceutiche che hanno annunciato i ritardi.LUGANO – “Dr. Tanzi, sarebbe bastata una telefonata”. Così Pro Infirmis risponde a Franco Tanzi, intervenuto ieri al Quotidiano della RSI. “Il responsabile dell’area medica di ADICASI – si legge in un ...