Usa, sì ai transgender nell’esercito: così Biden smantella un altro pezzo dell’eredità di Trump (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Tutti gli americani che sono qualificati per servire nelle Forze Armate degli Stati Uniti devono poter servire”. Sono le parole contenute in un altro ordine esecutivo con cui Joe Biden smantella un altro tassello dell’eredità di Donald Trump, revocando la misura con cui l’ex presidente aveva chiuso le porte dell’esercito ai transgender. “Il presidente Biden crede che l’identità di genere non debba essere un ostacolo al servizio militare e che la forza dell’America sia nella sua differenza”, spiegano dalla Casa Bianca. “Permettere a tutti gli americani qualificati di servire il proprio Paese in uniforme è una cosa migliore per i militari e per la nazione perché una Forza inclusiva è più efficace”, conclude la nota. In questo modo vengono revocati gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Tutti gli americani che sono qualificati per servire nelle Forze Armate degli Stati Uniti devono poter servire”. Sono le parole contenute in unordine esecutivo con cui Joeuntassellodi Donald, revocando la misura con cui l’ex presidente aveva chiuso le porte dell’esercito ai. “Il presidentecrede che l’identità di genere non debba essere un ostacolo al servizio militare e che la forza dell’America sia nella sua differenza”, spiegano dalla Casa Bianca. “Permettere a tutti gli americani qualificati di servire il proprio Paese in uniforme è una cosa migliore per i militari e per la nazione perché una Forza inclusiva è più efficace”, conclude la nota. In questo modo vengono revocati gli ...

