Usa | madre spara ai suoi 5 figli | dà fuoco alla casa e si suicida “Non ho combattuto i miei demoni”

Leggi su tpi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) “Mi dispiace per il mio crimine malvagio. Non sono stata abbastanza forte per combattere questi. Mi dispiace per averti deluso, mi dispiace di aver deluso i nostri bei ragazzi”. Inizialmente si è pensato a un incendio accidentale, ma le indagini hanno svelato la verità: una donna americana, Oreanna Myers (25 anni), gravemente depressa, ha ucciso i5 bambini di età compresa tra uno e sette anni per poi bruciare ladove vivevano ersi. Prima del drammatico gesto che ha scosso gli Stati Uniti, Oreanna Myers ha lasciato un biglietto al coniuge, in cui ha spiegato di non essere in grado di sconfiggere i. Un gesto causato ddepressione, ha spiegato in una conferenza stampa lo sceriffo Bruce Sloan. I bambini avevano uno, due e tre anni ...