Usa, Covid-19: Biden vieta viaggi negli Usa da gran parte dell’Europa e dal Brasile (Di lunedì 25 gennaio 2021) a Casa Bianca ha confermato che il presidente americano Joe Biden imporrà nuovamente da oggi il divieto di entrare negli Stati Uniti alla maggior parte dei cittadini non statunitensi provenienti da Regno Unito, Brasile, Irlanda e gran parte dell'Europa Leggi su firenzepost (Di lunedì 25 gennaio 2021) a Casa Bianca ha confermato che il presidente americano Joeimporrà nuovamente da oggi il divieto di entrareStati Uniti alla maggiordei cittadini non statunitensi provenienti da Regno Unito,, Irlanda edell'Europa

fattoquotidiano : Usa, con Joe Biden finisce la guerra tra scienza e politica: carta bianca a esperti, non solo sul Covid. ‘Sforzo pi… - TgLa7 : #Covid: Usa superano i 25 milioni di casi - sole24ore : ?? Da oggi 14 regioni in zona arancione ?? Gb: “Vaccinati possono trasmettere Covid” - lucamain : RT @FedericoRampini: #Vaccinazioni effettuate ad oggi: #USA 20 milioni cioè più del 6% della popolazione (tutto gratis), #Europa 8 milioni… - webefapa : RT @todorov_denis: Quindi in USA le manifestazioni pro Trump non andavano bene perché c'è il covid e si fanno assembramenti. Invece in Russ… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Covid Covid Usa, oltre 25 milioni di casi Adnkronos Cina: Pechino supera gli Usa come prima destinazione mondiale degli investimenti diretti

La Cina ha superato gli Stati Uniti come primo Paese mondiale destinatario degli investimenti diretti all'estero (Ide) nel 2020. E' ...

Coronavirus, Casa Bianca conferma lo stop ai viaggi dall'Europa

La Casa Bianca ha confermato che il presidente Biden imporrà nuovamente da lunedì 25 gennaio il divieto di entrare negli Stati Uniti alla maggior parte dei cittadini non statunitensi provenienti da Re ...

La Cina ha superato gli Stati Uniti come primo Paese mondiale destinatario degli investimenti diretti all'estero (Ide) nel 2020. E' ...La Casa Bianca ha confermato che il presidente Biden imporrà nuovamente da lunedì 25 gennaio il divieto di entrare negli Stati Uniti alla maggior parte dei cittadini non statunitensi provenienti da Re ...