Usa, Biden va subito all’attacco di Russia e Cina su Navalny e Taiwan (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il neopresidente Joe Biden mette subito nel mirino Russia e Cina, le due superpotenze rivali. E rafforza il ‘Buy America’ di Trump. WASHINGTON – Joe Biden fa capire subito le linee guida della propria politica estera, tra discontinuità e continuità con quella del predecessore Trump. Russia, Biden mostra i muscoli A livello geopolitico, le due maggiori superpotenze rivali degli Stati Uniti sono notoriamente la Russia e la Cina. Il primo segnale del neo capo della Casa Bianca è contro la repressione di Mosca delle manifestazioni a favore dell’oppositore Alexiei Navalny. Si prospetta, pertanto, una linea molto più dura e intransigente rispetto a quello più compiacente di Trump nei confronti di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il neopresidente Joemettenel mirino, le due superpotenze rivali. E rafforza il ‘Buy America’ di Trump. WASHINGTON – Joefa capirele linee guida della propria politica estera, tra discontinuità e continuità con quella del predecessore Trump.mostra i muscoli A livello geopolitico, le due maggiori superpotenze rivali degli Stati Uniti sono notoriamente lae la. Il primo segnale del neo capo della Casa Bianca è contro la repressione di Mosca delle manifestazioni a favore dell’oppositore Alexiei. Si prospetta, pertanto, una linea molto più dura e intransigente rispetto a quello più compiacente di Trump nei confronti di ...

fattoquotidiano : Usa, con Joe Biden finisce la guerra tra scienza e politica: carta bianca a esperti, non solo sul Covid. ‘Sforzo pi… - amnestyitalia : #USA Accogliamo con favore i primi decreti del presidente #Biden, la revoca delle misure di sicurezza per ingressi… - rulajebreal : Nel giorno dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, Bruxelles condanna l'attacco terroristico al Congresso… - Paolo65497103 : RT @gabrillasarti2: Guarda 'Biden mostra il suo vero volto: Siria invasa da elicotteri d'attacco e caccia USA! - Diego Fusaro' su YouTube h… - MediasetTgcom24 : Usa, prima messa da presidente per Biden: va alla chiesa di Jfk #JoeBiden -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Biden Usa, la svolta di Joe Biden in dieci mosse Vanity Fair Italia Usa: Forze armate, Biden pronto a revocare divieto di arruolamento dei transessuali

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si prepara a firmare un decreto esecutivo per revocare il divieto di arruolamento dei ...

Rinnovabili: il 2021 parte bene

Le previsioni dell’Agenzia BloombergNEF e le speranze della nuova presidenza USA di Joe Biden. Fotovoltaico ed eolico ancora strategici.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si prepara a firmare un decreto esecutivo per revocare il divieto di arruolamento dei ...Le previsioni dell’Agenzia BloombergNEF e le speranze della nuova presidenza USA di Joe Biden. Fotovoltaico ed eolico ancora strategici.