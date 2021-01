Usa, Biden apre alle persone transgender nell’esercito e revoca il divieto di Trump: «Le differenze siano la forza dell’America» (Di lunedì 25 gennaio 2021) «Le elezioni contano», ha gioito su Twitter l’attivista LGBTQ+ e scrittrice americana Charlotte Clymer commentando una delle ultime decisioni di Joe Biden che va a scardinare un altro pezzo dell’eredità Trumpiana. Secondo l’ordine esecutivo firmato dal nuovo presidente Usa, da ora in avanti anche le persone transgender potranno accedere alla carriera militare senza nessun tipo di divieto o vincolo. La libertà di far parte delle forze armate del Paese anche per le persone transgender era stata bannata dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e ora con Biden torna ad essere la normalità. January 25, 2021 «Tutti gli americani che sono qualificati per servire nelle Forze armate degli Stati Uniti devono poter servire», si ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 gennaio 2021) «Le elezioni contano», ha gioito su Twitter l’attivista LGBTQ+ e scrittrice americana Charlotte Clymer commentando una delle ultime decisioni di Joeche va a scardinare un altro pezzo dell’ereditàiana. Secondo l’ordine esecutivo firmato dal nuovo presidente Usa, da ora in avanti anche lepotranno accedere alla carriera militare senza nessun tipo dio vincolo. La libertà di far parte delle forze armate del Paese anche per leera stata bannata dall’ex presidente degli Stati Uniti Donalde ora contorna ad essere la normalità. January 25, 2021 «Tutti gli americani che sono qualificati per servire nelle Forze armate degli Stati Uniti devono poter servire», si ...

