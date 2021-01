Usa: Bernie Sanders usa la foto con le muffole per beneficenza (Di lunedì 25 gennaio 2021) Bernie Sanders si è detto "divertito" della foto che lo ritrae seduto con le muffole al giuramento di Joe Biden, un’immagine diventata virale e fonte di ispirazione creativa sui social. Per il senatore... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 25 gennaio 2021)si è detto "divertito" dellache lo ritrae seduto con leal giuramento di Joe Biden, un’immagine diventata virale e fonte di ispirazione creativa sui social. Per il senatore...

