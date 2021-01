UOMINI E DONNE oggi | 25 gennaio | Riccardo e Roberta | nuove tensioni

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Una nuova settimana all’insegna diè iniziata(25) alle 14.45 su Canale 5. Si continua con la registrazione del 12. Iniziamo da una discussione avvenuta tra Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci. Secondo l’uomo, Lucrezia non si sarebbe fatta più sentire telefonicamente. Lei si difende dicendo che a parer suo, Armando non sta cercando una compagna di vita. Si passa poi a Gianluca e Denicet, due partecipanti degli over. I due raccontano che si stanno frequentando da circa un mese e hanno fatto pure una videochiamata notturna di sei ore. Poi lui è andato a trovarla nella città in cui abita e lavora e, dopo aver passato del tempo insieme, si è reso conto che c’era qualcosa in più oltre ad una semplice affinità. Per questo propone alla donna di continuare la loro ...