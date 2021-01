(Di lunedì 25 gennaio 2021) La banca vale in Borsa solo 17 miliardi, meno del 30% del suo capitale. Bnp Paribas, ad esempio, vale in Borsa tre volte di più e con unentrerebbe in Germania, Austria ed Est Europa Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : UniCredit guarda al Montepaschi Ma ora rischia l'assalto francese - bizcommunityit : UniCredit, stretta sul nuovo ceo. Il mercato guarda a Orcel e Gallia #CEO - douglaschongys : RT @UniCredit_IT: #UniCredit4You: quest'anno illuminiamo Milano con i vostri auguri! Vorresti fare anche tu un augurio speciale? Guarda il… - bizcommunityit : UniCredit, stretta sul nuovo ceo. Il mercato guarda a Orcel e Gallia #CEO - bizcommunityit : UniCredit, stretta sul nuovo ceo. Il mercato guarda a Orcel e Gallia #CEO -

Ultime Notizie dalla rete : UniCredit guarda

Il Sole 24 ORE

Vale in Borsa solo 17 miliardi, meno del 30% del suo capitale. Bnp vale 3 volte di più e con un assalto a UniCredit entrerebbe in Germania, Austria e Est Europa ...Non cala, intanto, l’attenzione sulle notizie dal fronte della pandemia, e in particolare si guarda alla Cina dove sale il rischio ... potrebbe considerare il Turbo Open End Long UniCredit ISIN ...