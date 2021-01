Un’altra casa di riposo degli orrori, la scoperta choc sugli anziani: “Maltrattati e senza cibo per giorni” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un’altra brutta storia di maltrattamenti in una residenza sanitaria assistenziale arriva da Varazze, comune in provincia di Savona. Qui da alcuni mesi si erano concentrate le attenzioni della Guardia di Finanza di Savona che hanno registrato attraverso telecamere nascoste quello che avveniva all’interno della struttura. In diversi orari gli ospiti della Rsa La Villa sarebbero stati lasciati soli e avrebbero richiesto l’assistenza invano. Tre operatrici socio-sanitarie di età compresa tra 48 e 64 anni di età sono state arrestate con l’accusa di violenza e maltrattamenti ai danni di alcuni anziani presenti nella struttura La Villa di Varazze. Le donne, dopo le indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Savona, sono state poste agli arresti domiciliari. L’ordinanza di custodia cautelare è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021)brutta storia di maltrattamenti in una residenza sanitaria assistenziale arriva da Varazze, comune in provincia di Savona. Qui da alcuni mesi si erano concentrate le attenzioni della Guardia di Finanza di Savona che hanno registrato attraverso telecamere nascoste quello che avveniva all’interno della struttura. In diversi orari gli ospiti della Rsa La Villa sarebbero stati lasciati soli e avrebbero richiesto l’assistenza invano. Tre operatrici socio-sanitarie di età compresa tra 48 e 64 anni di età sono state arrestate con l’accusa di violenza e maltrattamenti ai danni di alcunipresenti nella struttura La Villa di Varazze. Le donne, dopo le indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Savona, sono state poste agli arresti domiciliari. L’ordinanza di custodia cautelare è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del ...

