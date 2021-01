Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe tenta di aggredire Lolita (Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo quanto riportano le anticipazioni spagnole di Una Vita, ci sarà un episodio davvero inquietante nella piazza del quartiere tra Lolita e Felipe. Quest’ultimo ormai sembra aver perso il senno E questo lo porterà a commettere un gesto inaspettato quanto riprovevole nei confronti della nuora che Ramon, su ospite è amico da tempo. Tutto questo ha il suo perché, in quanto l’avvocato di Acacias non è più lo stesso da quando c’è stato l’attentato nel quartiere ad opera degli anarchici dove hanno perso la Vita Antonito e Carmen. Ecco nel dettaglio che cosa accadrà tra i due. anticipazioni spagnole Una Vita: continue discussioni tra Lolita e Ramon La Vita dei Palacios dal momento in cui ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo quanto riportano ledi Una, ci sarà un episodio davvero inquietante nella piazza del quartiere tra. Quest’ultimo ormai sembra aver perso il senno E questo lo porterà a commettere un gesto inaspettato quanto riprovevole nei confronti della nuora che Ramon, su ospite è amico da tempo. Tutto questo ha il suo perché, in quanto l’avvocato di Acacias non è più lo stesso da quando c’è stato l’atto nel quartiere ad opera degli anarchici dove hanno perso laAntonito e Carmen. Ecco nel dettaglio che cosa accadrà tra i due.Una: continue discussioni trae Ramon Ladei Palacios dal momento in cui ...

