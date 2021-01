Una Vita, anticipazioni spagnole: chi è davvero Alfonso Carchano? (Di lunedì 25 gennaio 2021) La figura di Alfonso Carchano, noto produttore del cinematografo approdato ad Acacias per selezionare nuove attrici, sta rivestendo un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche di Una Vita, soprattutto per quanto concerne la famiglia Dominguez. L'uomo ha manifestato subito interesse per Camino e Cinta, ma dopo aver visto Bellita ha deciso di affidare a lei la parte della protagonista accettando di far recitare anche le due ragazze nella sua pellicola solo perché espressamente da lei richiesto. Tuttavia, la Del Campo, quando si è rivista sullo schermo, non si è affatto piaciuta e ha deciso di comunicare a Carchano di non voler più prendere parte al suo film. L'uomo non ha reagito bene minacciando di togliere anche a Cinta e a Camino la loro parte. Così, dopo diverse trattative, il produttore ha deciso di attribuire il ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 25 gennaio 2021) La figura di, noto produttore del cinematografo approdato ad Acacias per selezionare nuove attrici, sta rivestendo un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche di Una, soprattutto per quanto concerne la famiglia Dominguez. L'uomo ha manifestato subito interesse per Camino e Cinta, ma dopo aver visto Bellita ha deciso di affidare a lei la parte della protagonista accettando di far recitare anche le due ragazze nella sua pellicola solo perché espressamente da lei richiesto. Tuttavia, la Del Campo, quando si è rivista sullo schermo, non si è affatto piaciuta e ha deciso di comunicare adi non voler più prendere parte al suo film. L'uomo non ha reagito bene minacciando di togliere anche a Cinta e a Camino la loro parte. Così, dopo diverse trattative, il produttore ha deciso di attribuire il ...

trash_italiano : SE MARIA TI RACCONTA UN ANEDDOTO DELLA SUA VITA, TU APRI LA BUSTA MUTISSIMA PERCHÉ HAI APPENA ASSISTITO AD UNA RIVE… - Capezzone : Vedo ex renziani di ferro, poi divenuti contiani di ferro, che ora sembrano un po’ smarriti. Sempre di ferro, però:… - matteosalvinimi : Per il mostro che ha commesso questo crimine orrendo l’auspicio di una vita in prigione, con castrazione chimica, s… - PotereaiSith : @rtl1025 Queste sono le notizie che non vorremmo mai sentire. Condoglianze alla famiglia. Sbagliato mettersi dietro… - AnneseAlessio : @gatta_pantera @CarlaLagorio @purple_b_rain @fabioasud @matteosalvinimi Una persona ricca sale dentro un barcone, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, le anticipazioni del 26 gennaio Mediaset Play Mangia zuppa scongelata da giorni, intossicato da botulino

(ANSA) – VICENZA, 25 GEN – Un vicentino di 40 anni è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza), per botulismo alimentare, intossicazione scatenata dal ...

Sanremo ma non solo: una petizione per la riapertura di teatri e cinema

Lo spostamento del Festival di Sanremo di circa un mese rispetto all’anno scorso (l’inaugurazione è prevista martedì 2 marzo) non allontana le nubi sull’importante kermesse canora. L’intento è tuttavi ...

(ANSA) – VICENZA, 25 GEN – Un vicentino di 40 anni è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza), per botulismo alimentare, intossicazione scatenata dal ...Lo spostamento del Festival di Sanremo di circa un mese rispetto all’anno scorso (l’inaugurazione è prevista martedì 2 marzo) non allontana le nubi sull’importante kermesse canora. L’intento è tuttavi ...