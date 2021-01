UNA VITA, anticipazioni dal 31 gennaio al 5 febbraio 2021 (Di lunedì 25 gennaio 2021) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 31 gennaio a venerdì 5 febbraio 2021: Susana rifiuta l’invito di Armando per recarsi a mangiare con un famoso stilista parigino, anche se in realtà muore dalla voglia di andarci. Cinta inizia a essere stanca del cinematografo perché non comprende il suo ruolo; chiede di poter leggere il copione, ma Carchano si rifiuta e si inalbera accusandola di fargli perdere tempo, poi la costringe a girare una scena in cui litiga con un’altra ballerina. Felipe ritrova l’allegria dopo il suo incontro con Marcia. La ragazza, al contrario, è in preda al senso di colpa verso Santiago. Genoveva sospetta che Felipe e la domestica continuino a vedersi. Armando spiega a Susana i motivi del suo divorzio. Rosina lo inVITA a dichiararsi a ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 25 gennaio 2021)e trame settimanali telenovela Unada domenica 31a venerdì 5: Susana rifiuta l’invito di Armando per recarsi a mangiare con un famoso stilista parigino, anche se in realtà muore dalla voglia di andarci. Cinta inizia a essere stanca del cinematografo perché non comprende il suo ruolo; chiede di poter leggere il copione, ma Carchano si rifiuta e si inalbera accusandola di fargli perdere tempo, poi la costringe a girare una scena in cui litiga con un’altra ballerina. Felipe ritrova l’allegria dopo il suo incontro con Marcia. La ragazza, al contrario, è in preda al senso di colpa verso Santiago. Genoveva sospetta che Felipe e la domestica continuino a vedersi. Armando spiega a Susana i motivi del suo divorzio. Rosina lo ina dichiararsi a ...

trash_italiano : SE MARIA TI RACCONTA UN ANEDDOTO DELLA SUA VITA, TU APRI LA BUSTA MUTISSIMA PERCHÉ HAI APPENA ASSISTITO AD UNA RIVE… - Capezzone : Vedo ex renziani di ferro, poi divenuti contiani di ferro, che ora sembrano un po’ smarriti. Sempre di ferro, però:… - matteosalvinimi : Per il mostro che ha commesso questo crimine orrendo l’auspicio di una vita in prigione, con castrazione chimica, s… - ilfoglio_it : Togliatti val bene una fiction. Nella vita del primo segretario del Pci c’è la rivoluzione, l’amore segreto, la spy… - LokiLuk : @brunovona Motivo per cui è sempre importante parlare con le persone, cercare il dialogo, prima di attaccare. Dietr… -

Ultime Notizie dalla rete : UNA VITA Piero Terracina, una vita travolta dalla Shoah ANSA Nuova Europa Abi: nel 2020 incremento dei depositi bancari (56 miliardi), ma investimenti in forte calo

Un intero Paese sembra aspettare la fine del Covid, l’avvio dei piani europei o le scelte di grandi gruppi: nell’attesa non avvia programmi e ricorre alla protezione della liquidità. Ma non è gratis: ...

Pandemia e potere. F. De Leo: “Il mondo sarà soggetto a nuove ondate pandemiche. Democrazie in difficoltà?

Consueto appuntamento del lunedì con Francesco De Leo, K(auffman & Partners) di Madrid, per parlare di pandemia e reazione dei governi ...

Un intero Paese sembra aspettare la fine del Covid, l’avvio dei piani europei o le scelte di grandi gruppi: nell’attesa non avvia programmi e ricorre alla protezione della liquidità. Ma non è gratis: ...Consueto appuntamento del lunedì con Francesco De Leo, K(auffman & Partners) di Madrid, per parlare di pandemia e reazione dei governi ...