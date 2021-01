Una Vita, anticipazioni 26 gennaio: i sospetti di Cinta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cinta e il suo debutto nel cinematografo saranno al centro della puntata di Una Vita di martedì 26 gennaio.Le anticipazioni della soap opera spagnola, infatti, sottolineano che la figlia di Bellita sarà molto emozionata per il suo debutto. La giovane era rimasta molto delusa quando il noto produttore Alfonso Carchano, giunto ad Acacias per scritturare delle attrici per il suo nuovo film, aveva deciso di ingaggiare la madre escludendo lei e Camino. Bellita aveva così iniziato a girare la pellicola, ma il risultato non l'aveva affatto convinta e così aveva deciso di abbandonare la produzione provocando l'ira di Carchano che aveva minacciato di escludere anche Cinta e Camino a cui alla fine aveva assegnato una parte su richiesta della Del Campo. Successivamente, però, dopo un confronto con Bellita e ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 25 gennaio 2021)e il suo debutto nel cinematografo saranno al centro della puntata di Unadi martedì 26.Ledella soap opera spagnola, infatti, sottolineano che la figlia di Bellita sarà molto emozionata per il suo debutto. La giovane era rimasta molto delusa quando il noto produttore Alfonso Carchano, giunto ad Acacias per scritturare delle attrici per il suo nuovo film, aveva deciso di ingaggiare la madre escludendo lei e Camino. Bellita aveva così iniziato a girare la pellicola, ma il risultato non l'aveva affatto convinta e così aveva deciso di abbandonare la produzione provocando l'ira di Carchano che aveva minacciato di escludere anchee Camino a cui alla fine aveva assegnato una parte su richiesta della Del Campo. Successivamente, però, dopo un confronto con Bellita e ...

