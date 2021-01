Una vita, anticipazioni 25 gennaio: la richiesta di Santiago (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tutti gli abitanti di Acacias si stanno facendo mille domande dal giorno in cui Santiago è arrivato nel quartiere mandando a monte le nozze tra Felipe e Marcia e così l'uomo riterrà giusto dare loro una spiegazione. Per questo motivo, come rivelano le anticipazioni Una vita relative alla puntata in onda domani 25 gennaio, il Becerra inviterà tutti i vicini nella pensione di Fabiana per spiegare loro come è nato l'amore tra lui e Marcia, ma soprattutto per chiedere loro di non giudicarla male. Intanto, Cinta inizierà le riprese del film, ma si scontrerà con Carchano, il quale non le vorrà consegnare il copione. Una vita, spoiler 25 gennaio: Santiago chiederà ai vicini di non giudicare male Marcia Gli spoiler Una vita riguardanti l'episodio in onda ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tutti gli abitanti di Acacias si stanno facendo mille domande dal giorno in cuiè arrivato nel quartiere mandando a monte le nozze tra Felipe e Marcia e così l'uomo riterrà giusto dare loro una spiegazione. Per questo motivo, come rivelano leUnarelative alla puntata in onda domani 25, il Becerra inviterà tutti i vicini nella pensione di Fabiana per spiegare loro come è nato l'amore tra lui e Marcia, ma soprattutto per chiedere loro di non giudicarla male. Intanto, Cinta inizierà le riprese del film, ma si scontrerà con Carchano, il quale non le vorrà consegnare il copione. Una, spoiler 25chiederà ai vicini di non giudicare male Marcia Gli spoiler Unariguardanti l'episodio in onda ...

