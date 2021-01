Un Posto al Sole anticipazioni, mercoledì 27 gennaio 2021: Michele sta male (Di lunedì 25 gennaio 2021) Come vedremo durante la puntata Un Posto al Sole di mercoledì 27 gennaio 2021, Michele è molto triste, ma decide di non mostrare la sua sofferenza, soprattutto alla sua amata al fine di non destarle preoccupazioni. Il ragazzo sarà tormentato per la nuova gestione della radio da parte di Chiara Petrone. Cosa sta accadendo? Intanto, anche Lara sta per cedere alla sua gelosia e commetterà un errore. A quale destino sta andando in contro la giovane? Un Posto al Sole trame, 27 gennaio 2021: l’errore di Niko Durante l’episodio Un Posto al Sole di mercoledì 27 gennaio 2021, dopo che Niko si è rivolto a Giulia per arginare le pretese di suo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Come vedremo durante la puntata Unaldi27è molto triste, ma decide di non mostrare la sua sofferenza, soprattutto alla sua amata al fine di non destarle preoccupazioni. Il ragazzo sarà tormentato per la nuova gestione della radio da parte di Chiara Petrone. Cosa sta accadendo? Intanto, anche Lara sta per cedere alla sua gelosia e commetterà un errore. A quale destino sta andando in contro la giovane? Unaltrame, 27: l’errore di Niko Durante l’episodio Unaldi27, dopo che Niko si è rivolto a Giulia per arginare le pretese di suo ...

MontiFrancy82 : @UPAS_Rai : LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 25 AL 29 GENNAIO - Notiziedi_it : Nina Soldano lascia Un posto al sole: ‘Non è una mia scelta’ - SMSNEWSOFFICIAL : @UPAS_Rai: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 25 AL 29 GENNAIO - ToOneAnother : Sai che sono tornato a rivedere quel posto in cui andavamo insieme, dove pioveva col sole? Ma no che non c’era più… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subit… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole Un posto al sole, le trame dal 25 al 29 gennaio 2021 Tv Sorrisi e Canzoni Cercasi casa (più grande) a Roma, Milano e nei borghi. Ma crescono anche le surroghe

Il portale Casa.it ha pubblicato la classifica delle case più cercate del 2020, svelando i luoghi, le tipologie, le metrature e i prezzi. Per Tecnocasa, invece, stabile il mercato demi mutui ma le rin ...

Lazio, sui social il sondaggio per scegliere il migliore contro il Sassuolo

La società biancoceleste ha avviato su Twitter il sondaggio per far scegliere ai tifosi chi è stato il migliore della sfida di ieri contro i neroverdi ...

Il portale Casa.it ha pubblicato la classifica delle case più cercate del 2020, svelando i luoghi, le tipologie, le metrature e i prezzi. Per Tecnocasa, invece, stabile il mercato demi mutui ma le rin ...La società biancoceleste ha avviato su Twitter il sondaggio per far scegliere ai tifosi chi è stato il migliore della sfida di ieri contro i neroverdi ...