Un Posto al Sole, anticipazioni 25 gennaio: Vittorio vuole riconquistare Alex (Di lunedì 25 gennaio 2021) Numerosi colpi di scena nella puntata di questo sera, lunedì 25 gennaio, su Rai Tre dalle ore 20.40 di Un Posto al Sole . Vittorio cercherà di riconquistare Alex, mentre Chiara vuole il giovane in radio. Intanto Michele e Silvia cercheranno di incastrare il loro aggressore. Ilaria torna da Rossella per chiederle scusa. Ecco tutte le anticipazioni sull’appuntamento di questa sera. Vittorio vuole riavvicinarsi ad Alex Questa sera, lunedì 25 gennaio, un nuovo appuntamento con l’amata soap di Rai Tre, Un Posto al Sole , dalle ore 20.40 circa. Cosa vedremo in questa nuova puntata? Alex ha lasciato ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Numerosi colpi di scena nella puntata di questo sera, lunedì 25, su Rai Tre dalle ore 20.40 di Unalcercherà di, mentre Chiarail giovane in radio. Intanto Michele e Silvia cercheranno di incastrare il loro aggressore. Ilaria torna da Rossella per chiederle scusa. Ecco tutte lesull’appuntamento di questa sera.riavvicinarsi adQuesta sera, lunedì 25, un nuovo appuntamento con l’amata soap di Rai Tre, Unal, dalle ore 20.40 circa. Cosa vedremo in questa nuova puntata?ha lasciato ...

