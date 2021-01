Un patto tra generazioni per superare la crisi Ma il futuro dell’economia sarà etico

Leggi su formiche

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Sogniamo già di vivere il tempo propizio della rinascita, un tempo che dovrà segnare il passaggio forse definitivo dalla logica del profitto fine a stesso a un’economia etica, fondata su principi di solidarietà, equità, rispetto dei diritti. Questo farà sì che l’uscita dal tunnel dellaavvenga col pieno coinvolgimento degli ultimi: mai lasciati indietro. Superando così quel che Papa Francesco ha definito la logica dello «scarto». Ecco, nel nuovo mondo che speriamo di costruire, la realizzazione del benessere individuale, e perché no, della felicità personale, dovrà coesistere con il perseguimento del benessere collettivo, della comunità. Una filosofia di vita che è stata alla base dell’insegnamento e del lascito morale dell’economista Guido Carli, il ministro del Tesoro tra i padri fondatori dell’unione monetaria. Per me, più semplicemente, Nonno Guido. «Il ...