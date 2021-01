Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 gennaio 2021)lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.50 – Schiattarella guarito dal Covid: il comunicato del Benevento – «Il Benevento Calcio comunica che l’atleta Pasquale Schiattarella è risultato negativo al tampone effettuato stamattina. Nei prossimi giorni completeràle procedure richieste dal protocollo Covid prima di essere riaggregato al gruppo squadra» Ore 23.00 – Gomez Siviglia, domani il Papu sarà in Spagna: le cifre -Domani il fantasista argentino volerà in Spagna per sostenere le visite mediche, come riportato da Sky Sport. Finisce dunque la telenovela che ha portato alla rottura tra Gomez e Gian Piero Gasperini: cessione secondo le volontà dell’Atalanta che non ha voluto lasciare che ...