Uil Emilia-Romagna | “I negazionisti della Shoah sono come quelli del covid”

(Di lunedì 25 gennaio 2021) BOLOGNA – L’albero che ha resistito alla bomba atomica su Hiroshima diventa il simbolo della memoria a Bologna, in ricordo delle vittime della Shoah. Lo ha piantato oggi la Uil Emilia-Romagna nell’area antistante il giardino Paolo Lacchini, in via Serena, con il contributo della Regione. Nell’ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria, è stato messo a dimora un esemplare di ginkgo biloba, donato da viale Aldo Moro appunto in ricordo delle vittime della Shoah e nell’ambito del piano di forestazione urbana ‘Mettiamo radici per il futuro’.