Ufficiale | si ritira Kevin Grosskreutz | ex Dortmund

(Di lunedì 25 gennaio 2021) A 32 anni, siil centrocampista. Dal 2009 al 2015 in forza al Borussia, il calciatore tedesco classe ’88 era svincolato dallo scorso ottobre dopo l’avventura col KFC Uerdingen 05.ha collezionato anche sei presenze con la maglia della nazionale tedesca. Foto: Eurosport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

fmimolise : Superbike, Camier si ritira. E prende la guida del team HRC: Il pilota britannico si ferma per i ben noti problemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale ritira

TUTTO mercato WEB

La n.1 del mondo si è goduta la lunga pausa insieme alla famiglia e i suoi cani. “Per due mesi non ho toccato la racchetta. È stato bello. Il tennis non è l’unica cosa a rendermi felice”. Ma ora è pro ...Annuncio vendita Bmw R nine T Urban GS 1200 (2021) nuova a Brescia - 8267007 - nella sezione Moto nuove di Moto.it ...