Ufficiale: Piacenza, esonerato Manzo. Con lui via anche il dirigente Di Battista (Di lunedì 25 gennaio 2021) La sconfitta contro il Grosseto e il terz’ultimo posto in classifica in campionato sono costate caro al tecnico del Piacenza, Vincenzo Manzo e al responsabile dell’area tecnica Simone Di Battista, sollevati dall’incarico. Questa la nota del club: “Piacenza Calcio 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Vincenzo Manzo e il suo vice Sig. Manuel Lunardon. Contestualmente si comunica che è stato sollevato dall’incarico di responsabile dell’Area Tecnica il Sig. Simone Di Battista. A loro vanno i ringraziamenti del club per il lavoro svolto”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021) La sconfitta contro il Grosseto e il terz’ultimo posto in classifica in campionato sono costate caro al tecnico del, Vincenzoe al responsabile dell’area tecnica Simone Di, sollevati dall’incarico. Questa la nota del club: “Calcio 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Vincenzoe il suo vice Sig. Manuel Lunardon. Contestualmente si comunica che è stato sollevato dall’incarico di responsabile dell’Area Tecnica il Sig. Simone Di. A loro vanno i ringraziamenti del club per il lavoro svolto”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

