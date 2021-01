Ue | Molinari | ' fondi vanno gestiti coinvolgendo Regioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Il governo come intende gestiredel ReactEu? Sembra infatti che invece di destinare una parte significativa di queste risorse a livello regionale, come stanno facendo gli altri Paesi europei, Conte, Pd e M5S vogliano utilizzare i 13,5 mld di euro stanziati dall'Ue per il 2021 e il 2022 solo a livello centrale". Lo lamenta Riccardo, capogruppo della Lega alla camera. "Avevamo già intuito -aggiunge- che le intenzioni del governo erano queste visto che lenon sono mai state convocate su questo tema. Altro indizio è arrivato dal discorso programmatico di Conte che ha fatto riferimento alla riforma del Titolo V, naturalmente in senso centralista. Una direzione, questa, completamente fuori luogo visto che ieuropei saranno spesi dalle. ...