Udinese | doppio colpo | rivoluzionato l’attacco di Gotti

l'attacco dell'Udinese è in evidente difficoltà, e cosi la dirigenza ha pronti ben due colpi per rivoluzionare la fase offensiva bianconera. In casa Udinese si respira un'aria decisamente pesante. Nove partite senza vittorie raccolte rappresentano un rendimento scarno, ed il tutto ovviamente ha accesso il campanello d'allarme per la squadra bianconera. Il mercato, ovviamente diventa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Grandi manovre in casa Udinese per il pacchetto offensivo con un obiettivo a lungo seguito dal Toro pronto per sbarcare in Friuli. Tutto parte dalla sempre più probabile di Kevin Lasagna ...

